Челсі уникнув поразки від Манчестер Юнайтед завдяки диво-голу Кайседо
Манчестер Юнайтед і Челсі не визначили переможця в матчі 10 туру чемпіонату Англії.
Протягом майже всього першого тайму команди грали без центру поля. Такий малюнок гри призвів до великої кількості небезпечних моментів – наприклад, після удару Решфорда Челсі врятувала хрестовина.
В середині другого тайму моменти нарешті конвертувалися в голи. Спершу Бруну Фернандеш відкрив рахунок з пенальті, який заробив Расмус Гойлунд, а кількома хвилинами пізніше Мойзес Кайседо розкішним ударом з-за меж штрафного відновив паритет.
На останніх хвилинах було гаряче – Лісандро Мартінес жорстко сфолив проти Коула Палмера, й арбітр навіть переглядав епізод на предмет червої картки, після чого команди влаштували сутичку.
Михайло Мудрик вийшов з лави запасних та отримав більше 20 хвилин ігрового часу. В моменті з голом українець відіграв важливу роль, адже м’яч пролетів поміж його ніг, що дезіорієнтувало воротаря.
Чемпіонат Англії – АПЛ
10 тур, 3 листопада
Манчестер Юнайтед – Челсі (0:0)
Голи: 1:0 – Фернандеш 70, 1:1 – Кайседо 74
Манчестер Юнайтед: Онана, Мазрауі, Мартінес, Де Лігт, Дало, Угарте (Ліндельоф 84), Каземіро, Фернандеш, Гарначо, Рашфорд (Діалло 73), Гойлунд (Зіркзе 84).
Челсі: Санчес, Джеймс, Колвілл, Фофана, Гюсто (Кукурелья 46), Лавія (Енцо 70), Кайседо, Нету, Мадуеке (Мудрик 70), Палмер, Джексон.
Попередження: Угарте, Дало, Каземіро, Мартінес, Діалло – Гюсто, Джексон
Нагадаємо, в іншому матчі сьогоднішнього ігрового дня Тоттенгем розгромив Астон Віллу.