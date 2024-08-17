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Гравець Лілля втратив свідомість після моторошного зіткнення з суперником

Ігор Чернявський — 17 серпня, 20:55

На початку матчу 1 туру Ліги 1 між Реймсом та Ліллем стався моторошний епізод за участі Абдула Коне та Енйджела Гомеса.

На 11-й хвилині Коне на величезній швидкості влетів у Гомеса під час верхового єдиноборства. Після удару Енйджел жорстко приземлився на газон і втратив свідомість. Гравці обох команд одразу ж перевели 23-річного англійця у стабільне бокове положення та покликали лікарів.

Гомесу надавали допомогу більш ніж півгодини. Під аплодисменти всього стадіону півзахисника винесли за межі поля. Його стан наразі невідомий.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Лілль Реймс

Реймс

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