Гравець Лілля втратив свідомість після моторошного зіткнення з суперником

На початку матчу 1 туру Ліги 1 між Реймсом та Ліллем стався моторошний епізод за участі Абдула Коне та Енйджела Гомеса.

На 11-й хвилині Коне на величезній швидкості влетів у Гомеса під час верхового єдиноборства. Після удару Енйджел жорстко приземлився на газон і втратив свідомість. Гравці обох команд одразу ж перевели 23-річного англійця у стабільне бокове положення та покликали лікарів.

Гомесу надавали допомогу більш ніж півгодини. Під аплодисменти всього стадіону півзахисника винесли за межі поля. Його стан наразі невідомий.