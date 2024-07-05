Челсі домовився про трансфер 20-річного півзахисника Базеля
Лондоський Челсі узгодив трансфер португальського півзахисника Базеля Ренату Вейги.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Клуби узгодили перехід, який складе 14-15 млн євро. Також "аристократи" вже узгодили умови особистого контракту з 20-річним хавбеком.
Вейга став гравцем Базеля влітку минулого року після переходу зі Спортингу. На його рахунку 2 голи та 1 асист у 24 матчах.
Нагадаємо, нещодавно лондонський клуб оголосив про придбання Марка Гію в Барселони всього за 6 мільйонів євро.