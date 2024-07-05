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Челсі домовився про трансфер 20-річного півзахисника Базеля

Олександр Булава — 5 липня, 19:44
Челсі домовився про трансфер 20-річного півзахисника Базеля

Лондоський Челсі узгодив трансфер португальського півзахисника Базеля Ренату Вейги.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби узгодили перехід, який складе 14-15 млн євро. Також "аристократи" вже узгодили умови особистого контракту з 20-річним хавбеком.

Вейга став гравцем Базеля влітку минулого року після переходу зі Спортингу. На його рахунку 2 голи та 1 асист у 24 матчах.

Нагадаємо, нещодавно лондонський клуб оголосив про придбання Марка Гію в Барселони всього за 6 мільйонів євро.

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