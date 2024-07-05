Челсі домовився про трансфер 20-річного півзахисника Базеля

Лондоський Челсі узгодив трансфер португальського півзахисника Базеля Ренату Вейги.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби узгодили перехід, який складе 14-15 млн євро. Також "аристократи" вже узгодили умови особистого контракту з 20-річним хавбеком.

Вейга став гравцем Базеля влітку минулого року після переходу зі Спортингу. На його рахунку 2 голи та 1 асист у 24 матчах.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Chelsea agree deal to sign Portuguese talent Renato Veiga from FC Basel!



2003 born left footed versatile defender/midfielder set to leave Basel training camp to join Chelsea.



Package will be worth €14/15m, personal terms agreed.



Here we go 🇵🇹 pic.twitter.com/i2TQdDVqym — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2024

Нагадаємо, нещодавно лондонський клуб оголосив про придбання Марка Гію в Барселони всього за 6 мільйонів євро.