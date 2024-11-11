Їм не по 15 років: Ребров – про "конфлікт" між Мудриком та Шапаренком за 10-й номер

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вперше прокоментував ситуацію із начебто конфліктом між півзахисниками Михайлом Мудриком та Миколою Шапаренком за десятий номер в національній команді.

Його слова наводить YouTube-канал "Пряма червона".

"Не було ніякого конфлікту. Михайло пропускав гру, Микола взяв номер. В чому проблема? Чому всі розповсюджують чутки й думають, що атмосфера не та. А що трапилося, я не розумію? Хто сказав, що там конфлікт? Чому ви думаєте, що для гравців збірної України це стоїть на першому плані? Ну, поговорили, запитали – це нормальні речі. Це професіонали, це гравці, яким не 15 років", – сказав Ребров.

Нагадаємо, після вересневих матчів збірної України проти Албанії та Чехії журналіст Ігор Циганик повідомив, що в національній команді стався конфлікт між Михайлом Мудриком і Миколою Шапаренком через 10-й номер.

Ця історія отримала жартівливе продовження, коли в матчі 3 туру Ліги націй проти Грузії Судаков випадково поцілив у обличчя Шапаренка.

Як стало відомо Чемпіону з власних джерел, наближених до національної команди, інформація про конфлікт між Мудриком та Шапаренком не відповідає дійсності.