Ребров: Для збірної України важлива конкуренція на кожній позиції

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що гравці, яких довикликали замість травмованих, заслужили на свій шанс у національній команді.

Про це тренер розповів на пресконференції напередодні матчу з Грузією.

"За якими критеріями викликали гравців? Для нас дуже важливо, щоб була конкуренція на кожній позиції. Якщо хтось отримав травму, то ми намагаємося знайти заміну серед кандидатів у збірну чи серед гравців із резервного списку. Важливо, щоб було мінімум два гравці на позицію. Я вважаю, що викликані й довикликані гравці дійсно на це заслуговують. Багато нових гравців, але в тренувальному процесі я не бачу, що вони десь загубилися, чи чогось не роблять. Дуже важливий не лише тренувальний процес, а й те, як вони проявлять себе в грі. Ми надаємо шанс усім гравцям", – сказав Ребров.

Тренерський штаб національної команди зіткнувся з суттєвими кадровими втратами – 8 футболістів не зможуть допомогти команді. Чемпіон підготував список втрат України та розповів, кого Ребров викликав на заміну травмованим гравцям.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок Україна проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашня гра). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку у групі, лідером є Грузія.