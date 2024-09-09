Ребров: Ми повинні показати інший рівень налаштування

Головний тренер збірної України Сергій Ребро ввважає, що його команда повинна показати інший рівень налаштування на матч проти Чехії у Лізі націй.

Про це тренер розповів на пресконференції.

"Незаслужена поразка від Албанії? Так само як поєдинок Чехії проти Грузії. Це рівень національних збірних, тут зібрані всі найкращі гравці. Якщо ми мали перевагу в грі з Албанією, але поступилися, це означає, що команди приблизно одного рівня. Тому важливо сконцентруватися на кожному епізоді гри. Те саме буде й завтра. Я не вважаю, що є якась велика різниця між Чехією та Україною. Ми повинні показати інший рівень налаштування, реагувати на ту гру, яку показали проти Албанії", — сказав Ребров.

Нагадаємо, Чехія 1 турі зазнала розгромної поразки від Грузії, а Україна поступилась Албанії.

Поєдинок між командами відбудеться у вівторок, 10 вересня. Початок гри — о 21:45 за київським часом.