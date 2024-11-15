Ребров оцінив готовність Довбика до гри з Грузією
Головний тренер збірної України Сергій Ребров не дав однозначної відповіді щодо готовності нападника Роми до матчу проти Грузії у 5 турі Ліги націй.
Про це тренер розповів на пресконференції.
"Чи буде Довбик готовий до гри? Вчора Артем провів перше тренування зі збірною. На жаль є багато гравців, які мають мікропошкодження. Достатньо втомлених гравців.
Але ті футболісти, які завтра вийдуть, розуміють відповідальність цієї гри. Я впевнений, усі завтра вийдуть і будуть битися за Україну", – розповів Ребров.
Раніше повідомлялось, що участь Довбика у матчі під питанням через пошкодження.
Зустріч Грузія та України відбудеться 16 листопада у Батумі на стадіоні "Батумі-Арена" та розпочнеться о 19:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Перед 5 туром "жовто-сині" посідають останнє місце, але ще зберігають шанси навіть на перше.