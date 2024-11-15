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Ребров оцінив готовність Довбика до гри з Грузією

Олександр Булава — 15 листопада 2024, 17:07
Ребров оцінив готовність Довбика до гри з Грузією
Артем Довбик
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров не дав однозначної відповіді щодо готовності нападника Роми до матчу проти Грузії у 5 турі Ліги націй.

Про це тренер розповів на пресконференції.

"Чи буде Довбик готовий до гри? Вчора Артем провів перше тренування зі збірною. На жаль є багато гравців, які мають мікропошкодження. Достатньо втомлених гравців.

Але ті футболісти, які завтра вийдуть, розуміють відповідальність цієї гри. Я впевнений, усі завтра вийдуть і будуть битися за Україну", – розповів Ребров.

Раніше повідомлялось, що участь Довбика у матчі під питанням через пошкодження.

Зустріч Грузія та України відбудеться 16 листопада у Батумі на стадіоні "Батумі-Арена" та розпочнеться о 19:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Перед 5 туром "жовто-сині" посідають останнє місце, але ще зберігають шанси навіть на перше.

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