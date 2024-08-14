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Дебют Мбаппе, Лунін в запасі: Реал визначився зі складом на Суперкубок УЄФА

Микола Дендак — 14 серпня, 20:18
Дебют Мбаппе, Лунін в запасі: Реал визначився зі складом на Суперкубок УЄФА
Фото: Getty Images

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті визначився зі стартовим складом на матч за Суперкубок УЄФА проти італійської Аталанти.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Стартовий склад

Реал: Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Менді, Вальверде, Чуамені, Беллінгем, Родріго, Мбаппе, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Гонсалес, Камавінга, Модрич, Гюлер, Ендрік, Васкес, Вальєхо, Себальос, Гарсія, Брахім, Рамон.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Зазначимо, що це дебют для Кіліана Мбаппе в офіційному матчі за "вершкових". Він не захотів продовжувати контракт із ПСЖ та перейшов у Реал на правах вільного агента.

Француз буде виступати під 9 номером у королівському клубі. Повідомлялося, що він отримає понад 100 млн євро підписного бонусу.

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