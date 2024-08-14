Дебют Мбаппе, Лунін в запасі: Реал визначився зі складом на Суперкубок УЄФА
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті визначився зі стартовим складом на матч за Суперкубок УЄФА проти італійської Аталанти.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Стартовий склад
Реал: Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Менді, Вальверде, Чуамені, Беллінгем, Родріго, Мбаппе, Вінісіус.
Запасні: Лунін, Гонсалес, Камавінга, Модрич, Гюлер, Ендрік, Васкес, Вальєхо, Себальос, Гарсія, Брахім, Рамон.
Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.
Зазначимо, що це дебют для Кіліана Мбаппе в офіційному матчі за "вершкових". Він не захотів продовжувати контракт із ПСЖ та перейшов у Реал на правах вільного агента.
Француз буде виступати під 9 номером у королівському клубі. Повідомлялося, що він отримає понад 100 млн євро підписного бонусу.