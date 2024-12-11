Реал наклав вето на потенційний трансфер Гюлера

Мадридський Реал не буде розглядати трансфер атакувального півзахисника Арди Гюлера у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво "вершкових" наклало вето на перехід 19-річного турка. Тому, у гравця немає шансів залишити клуб у майбутні трансферні вікна — про це відомо усім зацікавленим у гравці клубам, включно з леверкузенським Баєром.

За інформацією джерела, Арда дуже щасливий у Мадриді і не хочу нікуди переходити, тоді як керівництво Реала покладає на юного футболіста великі надії як у теперішньому, так і в майбутньому.

Нагадаємо, Гюлер перейшов до Реала влітку 2023 року із Фенербахче за 20 мільйонів євро. У недавньому матчі проти Жирони (3:0) Арда відзначився дебютним голом у чемпіонаті Іспанії цього сезону. Загалом на його рахунку 18 ігор (578 хвилин).