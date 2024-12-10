Баєр зв'язався з оточенням Гюлера для обговорення його трансферу з Реала

Баєр "зондує ґрунт" у потенційному трансфері півзахисника Реала Арди Гюлера.

Про це повідомляє Sky Sports.

Леверкузенський колектив уважно стежить за розвитком кар'єри 19-річного гравця у Мадриді, де той отримує мало ігрового часу.

Німці цикавилися Гюлером ще коли він виступав за Фенербахче, тепер вони готові забрати його з Реала.

Для цього клуб вже зв'язався з оточенням футболіста. Проте з мадридським колективом жодних контактів не було.

За інформацією джерела, сам Гюлер поки що не хоче залишати Мадрид, він хоче вибороти своє місце у команді. Проте якщо наступного літа він буде відкритий до переходу, Баєр спробує домовитися з Реалом.

У Леверкузені вважають, що Гюлер зможе замінити Флоріана Вірца у разі продажу німця.

Нагадаємо, що у недавньому матчі проти Жирони (3:0) Арда Гюлер відзначився дебютним голом у чемпіонаті Іспанії цього сезону.