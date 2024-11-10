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Жирона Циганкова в гостях зіграє проти Хетафе, Реал Сосьєдад спробує зупинити Барселону: розклад матчів Ла Лігі

Руслан Травкін — 10 листопада 2024, 07:19
Жирона Циганкова в гостях зіграє проти Хетафе, Реал Сосьєдад спробує зупинити Барселону: розклад матчів Ла Лігі

Сьогодні, 10 листопада, відбудуться п'ять матчів 13 туру іспанської Ла Ліги.

Жирона Віктора Циганкова поїде в передмістя Мадриду, щоб зіграти проти Хетафе. Український вінгер у цьому матчі має повернутися на поле.

Барселона поїде в Сан-Себастьян, де на стадіоні "Аноета" проведе матч із місцевим Реалом Сосьєдадом.

Розклад матчів Ла Ліги на 10 листопада

15:00 Бетіс – Сельта

17:15 Мальорка – Атлетико

19:30 Хетафе – Жирона

19:30 Вальядолід – Атлетик

22:00 Реал Сосьєдад – Барселона

Нагадаємо, вчора, 9 листопада, Реал вдома розгромив Осасуну. Андрій Лунін відзначився результативною передачею.

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