Жирона Циганкова в гостях зіграє проти Хетафе, Реал Сосьєдад спробує зупинити Барселону: розклад матчів Ла Лігі

Сьогодні, 10 листопада, відбудуться п'ять матчів 13 туру іспанської Ла Ліги.

Жирона Віктора Циганкова поїде в передмістя Мадриду, щоб зіграти проти Хетафе. Український вінгер у цьому матчі має повернутися на поле.

Барселона поїде в Сан-Себастьян, де на стадіоні "Аноета" проведе матч із місцевим Реалом Сосьєдадом.

Розклад матчів Ла Ліги на 10 листопада

15:00 Бетіс – Сельта

17:15 Мальорка – Атлетико

19:30 Хетафе – Жирона

19:30 Вальядолід – Атлетик

22:00 Реал Сосьєдад – Барселона

Нагадаємо, вчора, 9 листопада, Реал вдома розгромив Осасуну. Андрій Лунін відзначився результативною передачею.