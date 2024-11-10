Жирона Циганкова в гостях зіграє проти Хетафе, Реал Сосьєдад спробує зупинити Барселону: розклад матчів Ла Лігі
Сьогодні, 10 листопада, відбудуться п'ять матчів 13 туру іспанської Ла Ліги.
Жирона Віктора Циганкова поїде в передмістя Мадриду, щоб зіграти проти Хетафе. Український вінгер у цьому матчі має повернутися на поле.
Барселона поїде в Сан-Себастьян, де на стадіоні "Аноета" проведе матч із місцевим Реалом Сосьєдадом.
Розклад матчів Ла Ліги на 10 листопада
15:00 Бетіс – Сельта
17:15 Мальорка – Атлетико
19:30 Хетафе – Жирона
19:30 Вальядолід – Атлетик
22:00 Реал Сосьєдад – Барселона
Нагадаємо, вчора, 9 листопада, Реал вдома розгромив Осасуну. Андрій Лунін відзначився результативною передачею.