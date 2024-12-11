Реал Сосьєдад не вніс у заявку на матч з Динамо росіянина, якого підписав за 13 мин євро

Реал Сосьєдад не заявив на матч Ліги Європи з Динамо російського півзахисника Арсена Захаряна.

Про це повідомила пресслужба іспанського клубу.

Захарян повернувся до тренувань у загальній групі після травми, але у цьому матчі не зіграє.

У поточному сезоні він ще не виходив на поле.

Минулого літа іспанці підписали за Захаряна за 13 млн євро. З того часу атакувальний півзахисник провів 40 матчів за команду, але забив тільки один гол.

Матч Реал Сосьєдад – Динамо відбудеться у четвер, 12 листопада, на стадіоні Аноета, в Сан-Себастьяні. Початок поєдинку – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

Після п'яти ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, забивши всього один гол. Сосьєдад розташувався на 17 сходинці, заробивши 7 залікових пунктів.