Анчелотті може достроково покинути Реал, йому вже знайшли заміну

Головний тренер Реала Карло Анчелотті може не допрацювати до кінця свій контракт з Реалом, який розрахований до літа 2026 року.

Про це повідомляє Sport Bild.

За інформацією видання, розгромна поразка 0:4 від Барселони 26 жовтня підірвала довіру керівництва Реала до чинного наставника команди. З італійським фахівцем планують припинити співпрацю влітку 2025 року, за 12 місяців до завершення терміну дії його контракту.

У Мадриді вже визначились із заміною Анчелотті. Це нинішній наставник Баєра Хабі Алонсо, у контракті якого прописана можливість покинути німецький клуб, якщо він отримає пропозицію від Реала.

Нагадаємо, у понеділок, 28 жовтня Анчелотті був визнаний найкращим тренером світу 2024 року. Він очолює команду з 2021 року, раніше вже працював з "Вершковими" у 2013 – 2015 роках.