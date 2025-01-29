Трент або нічого: Реал завершив свою зимову трансферну кампанію

Реал прийняв для себе рішення, що його трансферна кампанія в січні підійшла до свого завершення.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Бланкос" не будуть нікого підписувати під час зимового трансферного вікна, закривши двері для нових підписань.

Єдиним придбанням міг стати Трент Александер-Арнольд, проте Ліверпуль відмовився продавати правого захисника збірної Англії.

Незважаючи на це, 26-річний футболіст залишається головним кандидатом на те, щоб переїхати до Мадрида влітку та закрити позицію правого захисника.

Таким чином, клуб, за який виступає Андрій Лунін, завершить зимову трансферну кампанію без новачків – головний тренер королівського клубу Карло Анчелотті може розраховувати тільки на тих гравців, з якими він працює з початку сезону.

Раніше Анчелотті прокоментував потенційний продаж Вінісіуса Жуніора в Саудівську Аравію.