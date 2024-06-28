Реал може підписати Кепу, якщо Лунін вирішить покинути команду

Іспанський воротар Челсі Кепа Аррісабалага, який провів останній сезон в оренді в Реалі, може стати повноцінним гравцем мадридського клубу.

Про це повідомляє видання Marca.

Наразі керівництво не планує активувати опцію викупу контракту Кепи, однак може змінити своє рішення, якщо український воротар Андрій Лунін скаже про бажання покинути команду.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті попросив тренера воротарів Франа Гонсалеса, щоб той склав список з потенційно нових голкіперів для команди. Керівництво наполягає на виконавцях з Реала U-19.

У попередньому сезоні Аррісабалага провів 20 матчів за мадридців, пропустив 18 голів та 8 разів залишив свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що Лунін став найгіршим гравцем групового етапу Євро-2024 за версією аналітичного порталу WhoScored.