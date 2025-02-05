Пишаємось легендою, – Реал тепло привітав Роналду із ювілеєм

Мадридський Реал привітав свого колишнього футболіста Кріштіану Роналду із Днем народження.

"Вершкові" виступили із заявою у своїх соціальних мережах.

"Дорогий Кріштіану, від усього колективу Реала ми хотіли б передати теплі привітання із 40-річчям. Увесь Мадрид пишається нашою легендою.

Щасливого дня тобі та твоїй родині", – йдеться у повідомленні.

🥳 Querido @Cristiano, desde el Real Madrid, queremos mandarte una cariñosa felicitación en tu 40 cumpleaños. Todos los madridistas estamos orgullosos de tu leyenda y de lo que representas para nuestra historia. Feliz día con tu familia y tu gente querida. pic.twitter.com/CxOiNhcCNd — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 4, 2025

Нагадаємо, Роналду виступав за Реал у 2009 – 2018 роках, і став найкращим бомбардиром клубу, з яким чотири рази вигравав Лігу чемпіонів.

Окрім того, сам португалець назвав "королівський клуб" тим місцем, де він був по-справжньому щасливим.

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