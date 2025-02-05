Пишаємось легендою, – Реал тепло привітав Роналду із ювілеєм
Кріштіану Роналду
ФК Аль-Наср
Мадридський Реал привітав свого колишнього футболіста Кріштіану Роналду із Днем народження.
"Вершкові" виступили із заявою у своїх соціальних мережах.
"Дорогий Кріштіану, від усього колективу Реала ми хотіли б передати теплі привітання із 40-річчям. Увесь Мадрид пишається нашою легендою.
Щасливого дня тобі та твоїй родині", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Роналду виступав за Реал у 2009 – 2018 роках, і став найкращим бомбардиром клубу, з яким чотири рази вигравав Лігу чемпіонів.
Окрім того, сам португалець назвав "королівський клуб" тим місцем, де він був по-справжньому щасливим.
Раніше форвард розповів про найгірших тренерів у своїй кар'єрі.