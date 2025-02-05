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Роналду: У моїй кар'єрі були тренери, які не розбираються у футболі

Володимир Максименко — 5 лютого 2025, 09:26
Роналду: У моїй кар'єрі були тренери, які не розбираються у футболі
Кріштіану Роналду
Instagram

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду оцінив своїх попередніх тренерів протягом кар'єри та заявив, що йому траплялись дійсно погані спеціалісти.

Слова португальця наводить Talksport.

"Я навчався у кожного зі своїх тренерів. Втім, траплялись дійсно погані хлопці. Ті, які взагалі не розбираються у футболі", – заявив Роналду.

Окрім того, футболіст оцінив свій вклад у світовий спорт.

"Я – найкращий футболіст в історії. Я кажу правду від щирого серця. Ніколи не бачив когось краще за себе", – вважає Кріштіану.

Нагадаємо, форвард виступає у Саудівській Аравії з січня 2023 року, коли зі скандалом залишив Манчестер Юнайтед. Тоді легендарний гравець мав конфлікт з Еріком тен Гагом, якого вже теж немає у стані "червоних дияволів" – фахівця було звільнено на початку поточного сезону.

Раніше Роналду назвав клуб, у якому був дійсно щасливим.

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