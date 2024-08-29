Суперник Кривбаса у Лізі конференцій висловив підтримку українцям

Суперник Кривбаса у плейоф кваліфікації Ліги конференцій, іспанський Реал Бетіс, висловив підтримку громадянам України, вивісивши прапор на своєму стадіоні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Вітаємо на стадіоні "Benito Villamarín", Кривбас! У себе вдома ми стоїмо за мир. Наша солідарність з громадянами України", — пресслужба.

Нагадаємо, матч-відповідь проти Бетіса відбудеться сьогодні, 29 серпня. Початок — о 22:00 за київським часом. Перша, номінально домашня для українського клубу зустріч, завершилася впевненою перемогою іспанців з рахунком 2:0.