Легенда Шахтаря згадав свій конфлікт із відомим англійським тренером
Колишній лівий захисник Шахтаря Разван Рац пригадав, що йому було важко працювати із Семом Еллардайсом під час виступів за Вест Гем, оскільки він грав у геть інший футбол, ніж "гірники" під керівництвом Мірчі Луческу.
Слова Раца цитує портал Iamsport.ro.
"Сем Еллардайс був своєрідним Халаґяном (Флоріан Халаґян – відомий румунський фахівець) англійського футболу. Ми постійно грали довгими передачами, без комбінацій.
Він постійно кричав: 'Вперед, за спину захисникам'. Я щоразу, отримуючи м'яч, мав відправляти його на Енді Керролла і сподіватися, що він щось із цим зробить", – зізнався Рац.
Ексгравець Шахтаря розповів, що тет-а-тет намагався обговорити це з фахівцем, але той залишився стояти на своєму.
"Одного разу я пішов до нього і сказав: "Вибачте, але я прийшов із команди, де ми грали в короткий пас, контролювали м'яч, а тут постійно довгі передачі". Він відповів, що ніхто раніше не ставив під сумнів його тактику", – додав Рац.
Рац виступав за Шахтар із 2003 до 2013 року. В усіх турнірах бек провів 300 матчів і забив 10 голів.
До Вест Гема румун приєднався вільним агентом, але в січні 2014 клуб і футболіст погодили розірвати контракт за обопільною згодою сторін.