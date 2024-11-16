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Лідер збірної Румунії: А як на рахунок того, що нас називають циганами?

Ігор Чернявський — 16 листопада 2024, 18:40
Лідер збірної Румунії: А як на рахунок того, що нас називають циганами?
Captură Digi Sport

Півзахисник збірної Румунії Разван Марін вважає рішення косоварських гравців піти з поля за хвилину до кінця гри неповагою до футболу.

Про це він сказав у коментарі Digi Sport.

"Я навіть не хочу думати про те, що вони зробили. Це неповага до футболу. Нас теж лаяли, але ми не йшли з поля. Хіба ми ходимо та слухаємо, що про нас кричать на трибунах?

Напевно, вони зрозуміли, що не можуть виграти, і очікували на щось подібне. Расистські кричалки? А як на рахунок того, що вони називають нас циганами?

Не думаю, що ми показали сьогодні хорошу гру. Ймовірно, нам присудять технічну перемогу з рахунком 3:0. Ось, власне, все що я можу сказати", – сказав Марін.

Нагадаємо, збірна Косова залишила поле за хвилину до кінця матчу проти Румунії після того, як з трибун почали лунати образиві скандування. Близько години косоварів намагалися вмовити повернутися, але матч так і не було продовжено.

В підсумку головний арбітр дав фінальний свисток у присутності румунської команди. Доля поєдинку буде вирішена пізніше.

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