Лідер збірної Румунії: А як на рахунок того, що нас називають циганами?

Півзахисник збірної Румунії Разван Марін вважає рішення косоварських гравців піти з поля за хвилину до кінця гри неповагою до футболу.

Про це він сказав у коментарі Digi Sport.

"Я навіть не хочу думати про те, що вони зробили. Це неповага до футболу. Нас теж лаяли, але ми не йшли з поля. Хіба ми ходимо та слухаємо, що про нас кричать на трибунах?

Напевно, вони зрозуміли, що не можуть виграти, і очікували на щось подібне. Расистські кричалки? А як на рахунок того, що вони називають нас циганами?

Не думаю, що ми показали сьогодні хорошу гру. Ймовірно, нам присудять технічну перемогу з рахунком 3:0. Ось, власне, все що я можу сказати", – сказав Марін.