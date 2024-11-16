Лідер збірної Румунії: А як на рахунок того, що нас називають циганами?
Півзахисник збірної Румунії Разван Марін вважає рішення косоварських гравців піти з поля за хвилину до кінця гри неповагою до футболу.
Про це він сказав у коментарі Digi Sport.
"Я навіть не хочу думати про те, що вони зробили. Це неповага до футболу. Нас теж лаяли, але ми не йшли з поля. Хіба ми ходимо та слухаємо, що про нас кричать на трибунах?
Напевно, вони зрозуміли, що не можуть виграти, і очікували на щось подібне. Расистські кричалки? А як на рахунок того, що вони називають нас циганами?
Не думаю, що ми показали сьогодні хорошу гру. Ймовірно, нам присудять технічну перемогу з рахунком 3:0. Ось, власне, все що я можу сказати", – сказав Марін.
Нагадаємо, збірна Косова залишила поле за хвилину до кінця матчу проти Румунії після того, як з трибун почали лунати образиві скандування. Близько години косоварів намагалися вмовити повернутися, але матч так і не було продовжено.
В підсумку головний арбітр дав фінальний свисток у присутності румунської команди. Доля поєдинку буде вирішена пізніше.