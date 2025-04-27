Орендована зірка Манчестер Юнайтед може більше не зіграти цього сезону

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері заявив, що вінгер його команди Маркус Рашфорд ризикує більше не з'явитися на полі цього сезону.

Слова 53-річного іспанця наводить ESPN.

Емері розповів, що 27-річний футболіст травмував підколінне сухожилля, через що він не зміг допомогти своїм одноклубникам у півфіналі Кубку Англії проти Крістал Пелес (0:3).

"Він травмований. Він отримав травму на цьому тижні і в п'ятницю ми провели обстеження. Це підколінне сухожилля. Ми будемо намагатися перевіряти його перед кожним матчем, але він травмований і, ймовірно, кілька тижнів буде недоступний", – сказав Емері.

Рашфорд зазнав травми під час першого тайму матчу з Манчестер Сіті (1:2) у 34 турі АПЛ. Незважаючи на це, англієць зміг відіграти 76 хвилин.

Якщо Маркус більше не вийде на поле цього сезону, поєдинок з "містянами" буде для нього останнім у складі вілланів. Він повернеться до Манчестер Юнайтед, який буде вирішувати, що робити зі своїм вихованцем.

З моменту початку своєї оренди Маркус Рашфорд взяв участь у 17 матчах Астон Вілли, у яких він відзначився 4 голами та 6 асистами.

Раніше з'явилася інформація, що Рашфорд хоче змінити клубну прописку через бажання виступати в Лізі чемпіонів наступного сезону.