Потрібен час, буде важко, – Аморім не впевнений, що Ліга чемпіонів піде Манчестер Юнайтед на користь
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поговорив про плюси та мінуси потенційних виступів у Лізі чемпіонів наступного сезону.
Слова 40-річного португальця наводить The Athletic.
21 травня "червоні дияволи" зустрінуться з Тоттенгемом у фіналі Ліги Європи. В разі перемоги манкуніанці гарантують собі участь в Лізі чемпіонів у сезоні-2025/26. Проте Аморім не впевнений, що це піде його команді на користь.
"Мені потрібно більше часу з гравцями. Нам потрібно організувати багато речей у Керрінгтоні (тренувальна база), на які нам потрібно більше часу, щоб ми не думали про гру за грою. Тоді у нас буде команда.
Цього року ми довели, що нам потрібно покращити склад, якщо ми хочемо перемагати в єврокубках, а потім бути дійсно конкурентоспроможними в АПЛ. Це буде нелегко. Я це відчуваю.
Але також буде дуже погано, якщо ми не кваліфікуємося. Я не хочу використовувати це як виправдання. Буде дуже важко, і терпіння вболівальників і вас, хлопці (ЗМІ), наступного року, якщо ми не перемагатимемо, буде на межі. Ми повинні бути ідеальними, щоб продовжувати все це. Я це знаю. Тому краще в цьому сенсі не буде", – сказав Аморім.
Нагадаємо, що Рубен Аморім придбав квитки для 30 співробітників МЮ та їхніх сімей на фінал Ліги Європи.
Раніше головний тренер Манчестер Юнайтед пояснив свої минулі слова про потенційне розставання з клубом.