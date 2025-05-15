Потрібен час, буде важко, – Аморім не впевнений, що Ліга чемпіонів піде Манчестер Юнайтед на користь

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поговорив про плюси та мінуси потенційних виступів у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Слова 40-річного португальця наводить The Athletic.

21 травня "червоні дияволи" зустрінуться з Тоттенгемом у фіналі Ліги Європи. В разі перемоги манкуніанці гарантують собі участь в Лізі чемпіонів у сезоні-2025/26. Проте Аморім не впевнений, що це піде його команді на користь.

"Мені потрібно більше часу з гравцями. Нам потрібно організувати багато речей у Керрінгтоні (тренувальна база), на які нам потрібно більше часу, щоб ми не думали про гру за грою. Тоді у нас буде команда.

Цього року ми довели, що нам потрібно покращити склад, якщо ми хочемо перемагати в єврокубках, а потім бути дійсно конкурентоспроможними в АПЛ. Це буде нелегко. Я це відчуваю.

Але також буде дуже погано, якщо ми не кваліфікуємося. Я не хочу використовувати це як виправдання. Буде дуже важко, і терпіння вболівальників і вас, хлопці (ЗМІ), наступного року, якщо ми не перемагатимемо, буде на межі. Ми повинні бути ідеальними, щоб продовжувати все це. Я це знаю. Тому краще в цьому сенсі не буде", – сказав Аморім.