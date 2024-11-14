А ось і кавалерія: Раньєрі прилетів у Рим, щоб очолити Рому

Італійський наставник Клаудіо Раньєрі прилетів з Лондона у Рим, щоб стати головним тренером Роми.

Про це повідомляє laroma24.it.

73-річний Раньєрі отримає контракт до кінця цього сезону, після чого його буде призначено на посаду в раді директорів з наступного сезону.

"Команда перебуває у важкій ситуації? Тому мене й покликали. Готові! А ось і кавалерія!", – цитує Раньєрі Football Italia.

Torna a Roma Claudio #Ranieri, pronto a ricoprire di nuovo il ruolo di allenatore della #AsRoma. 💛❤️ pic.twitter.com/WBhKpBSGIU — laroma24.it (@LAROMA24) November 13, 2024

У 1972-1974 роках Раньєрі захищав кольори Роми в якості гравця. Як тренер він працював з "джаллороссі" двічі – спершу у 2009-2011 роках, а потім кілька місяців у 2009-му. В сезоні-2009/10 "вовки" з "доном Клаудіо" посіли друге місце в Серії А, поступившись лише Інтеру Жозе Моурінью, який у тій кампанії став володарем золотого требла.

Раньєрі минулого сезону врятував від вильоту Кальярі, після чого оголосив про завершення кар'єри. Найбільшим досягненням у кар'єрі фахівця вважається титул Англійської Прем'єр-ліги з Лестером у 2016 році.

Нагадаємо, іншими претендентами на посаду головного тренера Роми вважалися Роберто Манчіні, Ерік тен Гаг, Френк Лемпард, Вінченцо Монтелла, Грем Поттер та інші фахівці.

Нещодавно римляни звільнили головного тренера, Івана Юрича. Тепер така ж доля може спіткати і спортивного директора "вовків" Флорана Гізольфі, який і був ініціатором запрошення хорватського фахівця.