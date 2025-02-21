Раньєрі відреагував на травму Довбика

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі відреагував на травму нападника Артема Довбика.

Цитує наставника Voce Gialloros.

"Довбик відчув невеликий дискомфорт, коли вчора бив по воротах. Тепер подивимося завтра або післязавтра, чи відновиться він до понеділка або до наступної гри.

Шомуродов? Єдине, чого йому сьогодні не вистачило, то це гола. Мені шкода, що цього не сталося. Він викладається на повну. Я люблю його всім серцем, і в нього також гарне бачення поля і хороша техніка, і це не тільки пресинг", – розповів Раньєрі.