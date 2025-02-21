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Раньєрі відреагував на травму Довбика

Олександр Булава — 21 лютого 2025, 00:21
Раньєрі відреагував на травму Довбика
Артем Довбик
Getty Images

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі відреагував на травму нападника Артема Довбика.

Цитує наставника Voce Gialloros.

"Довбик відчув невеликий дискомфорт, коли вчора бив по воротах. Тепер подивимося завтра або післязавтра, чи відновиться він до понеділка або до наступної гри.

Шомуродов? Єдине, чого йому сьогодні не вистачило, то це гола. Мені шкода, що цього не сталося. Він викладається на повну. Я люблю його всім серцем, і в нього також гарне бачення поля і хороша техніка, і це не тільки пресинг", – розповів Раньєрі.

Напередодні повідомлялося, що 27-річний українець пропустив матч з Порту через пошкодження привідного м’язу стегна, яке нападник отримав під час тренування команди в середу, 19 лютого.

Попри відсутність Довбика Рома змогла переграти Порту та вийти в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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