Дубль Дибали допоміг Ромі обіграти Порту: огляд матчу Ліги Європи

Рома обіграла Порту у матчі-відповіді раунду плейоф Ліги Європи.

Огляд матчу

Дублем у складі римлян відзначився аргентинець Пауло Дибала, ще один гол в активі Ніколло Пізіллі.

Зазначимо, що український форвард "вовків" Артем Довбик пропускав зустріч через травму, яку він отримав на тренуванні команди.

Ліга Європи-2024/25

плейоф, 20 лютого

Рома – Порту 3:2 (2:1)

(перший матч 1:1)

Голи: 0:1 – 27 Саму, 1:1 – 35 Дибала, 2:1 – 39 Дибала, 3:1 – 84 Пізіллі, 3:2 – 90+6 Ренш (автогол)

Перший матч між командами завершився внічию — 1:1. Тож завдяки перемозі італійський клуб вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи за сумою двох ігор – 4:3.