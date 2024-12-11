Він не готовий на 100%: Раньєрі – про відновлення Довбика
Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував стан здоров'я українського нападника "вовків" Артема Довбика.
Цитує наставника пресслужба клубу.
"Думаю, Довбику потрібно відновити хорошу фізичну форму. Різні травми до цього, а також грип – послабили його. Така статура як у нього послаблюється сильніше, ніж у гравця меншого розміру. Потім нам доведеться зрозуміти, як його слід використовувати.
Я пояснив йому це, але, звичайно ж, він теж повинен бути готовий до цього. Я думаю, що перше, що потрібно зробити, це повернути його до 100% готовності. Ми постараємося привести його в найкращу форму.
Познайомившись з Довбиком ближче, підвищиться самооцінка і всієї команди, а сам він також від цього виграє", – розповів Раньєрі.
Цього сезону Довбик зіграв 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив шість голів і віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, що український форвард приєднався до Роми влітку 2024 року із Жирони. Італійський клуб заплатив за Артема 35 мільйонів євро
Наступний матч Рома зіграє у межах Ліги Європи з Брагою. Український нападник потрапив у заявку на гру. Поєдинок відбудеться 12 грудня о 19:45.
Раніше повідомлялось, що Рома планує підписати конкурента для Довбика.