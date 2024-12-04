Рома планує підписати нападника Наполі Джакомо Распадорі.

Про це інформує Corriere della Sera.

Через втрату довіри з боку головного тренера Антоніо Конте, італійський форвард побоюється за своє місце у національній збірній, тому розглядає варіант зі зміною клубної прописки.

Цим планує скористатися Рома, яка хоче підписати нападника на заміну чи до пари до українського нападника Артема Довбика.

Распадорі провів за Наполі 8 матчів цього сезону й відзначився лише одним гольовим пасом.

Його контракт із клубом діє до 30 червня 2028 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

Раніше стало відомо, що нападник Роми Ельдор Шомуродов може покинути римський клуб у зимове трансферне вікно.

Головною причиною вказується рівень гри футболіста збірної Узбекистану, що не влаштовує клуб і змушує тренерський штаб використовувати українського нападника Артема Довбика щохвилини.