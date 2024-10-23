Екслідер Роми та Інтера веде переговори з представником Першої ліги Азербайджану
Відомий бельгійський футболіст Раджа Наїнгголан веде перемовини з азербайджанським Карваном, який наразі є лідером другого дивізіону країни.
Про це пише Oxu.az.
Головний тренер команди Кянан Керімов заявив, що з відомим хавбеком уже відбулися перші контакти.
"Пропозиція надійшла нам від менеджера гравця. "Карван" посідає перше місце і претендує на вихід до Прем'єр-ліги, ця обставина привернула увагу Раджа Наінгголана.
У розмовах із його агентом ми відчули, що футболіст і сам зацікавлений грати тут. Є певні умови, про які ми маємо домовитися.
Я не можу розкрити всі деталі. Можу лише додати, що бельгійський півзахисник достатньо обізнаний про стан та цілі нашого клубу", – зазначив Керімов.
Останнім клубом 36-річного Наїнгголана був індонезійський Баянгкара. Протягом кар'єри він виступав за П'яченцу, Кальярі, Рому, Інтер, Антверпен та СПАЛ. За збірну Бельгії відзначився 6 разів за 30 поєдинків.