Екслідер Роми та Інтера веде переговори з представником Першої ліги Азербайджану

Відомий бельгійський футболіст Раджа Наїнгголан веде перемовини з азербайджанським Карваном, який наразі є лідером другого дивізіону країни.

Про це пише Oxu.az.

Головний тренер команди Кянан Керімов заявив, що з відомим хавбеком уже відбулися перші контакти.

"Пропозиція надійшла нам від менеджера гравця. "Карван" посідає перше місце і претендує на вихід до Прем'єр-ліги, ця обставина привернула увагу Раджа Наінгголана.

У розмовах із його агентом ми відчули, що футболіст і сам зацікавлений грати тут. Є певні умови, про які ми маємо домовитися.

Я не можу розкрити всі деталі. Можу лише додати, що бельгійський півзахисник достатньо обізнаний про стан та цілі нашого клубу", – зазначив Керімов.