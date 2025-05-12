Радниця президента УАФ розповіла, які соціальні проєкти будуть у фіналі Кубку України

Радниця президента УАФ з питань комунікації та соціальних проєктів Олена Балбек розповіла, що під час фіналу Кубку України з футболу буде реалізовано кілька соціальних проєктів.

У коментарі для "Чемпіона" вона зазначила, що квитки на фінал отримали переможці Весняного кубку Ліги дужих. Окрім цього, заплановано ще кілька важливих соціальних ініціатив.

"УАФ надала квитки на фінал Кубку України команді-переможниці Весняного кубку Ліги дужих. Також ми співпрацюємо з Трибуною героїв. Це організація, яка підтримує родини футбольних фанатів, ультрас, які загинули на війні. Ми запросили їхніх дітей, щоб вони виводили на поле футболістів. Перший удар по м'ячу зробить хтось з команди-переможниці Весняного кубку, вони самі вирішать, хто. Також ми виділили квитки Трибуні героїв, щоб вони відвідали матч. Це все, про що я знаю, можливо буде щось ще", – сказала вона.

Зазначимо, що переможцем Весняного кубку Ліги дужих став колектив Покрова АМП, який у фіналі переграв Шахтар Сталеві.

Нагадаємо, фінал Кубку України відбудеться цієї середи, 14 травня. У вирішальній грі зійдуться Шахтар і Динамо. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом. Раніше повідомлялося, що фінал Кубку України покажуть безкоштовно.