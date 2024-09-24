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Пушич назвав терміни повернення Сікана

Олександр Булава — 24 вересня, 17:52
Пушич назвав терміни повернення Сікана
ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич розповів ситуацію з травмованими гравцями, зокрема окресли терміни відновлення нападника Данила Сікана.

Цитує Пушича пресслужба "гірників".

"Що стосується травмованих, то Конопля та Кевін скоро повернуться в гру, а з Сіканом ситуація складніша. Він має значне пошкодження після матчу з Болоньєю, йому потрібно більше часу. Сподіваюся, за кілька тижнів він зможе приєднатися до тренувань команди", – сказав Пушич.

Нагадаємо, Сікану зламали ніс у матчі першого туру Ліги чемпіонів проти Болоньї (0:0). Очікується, що гравець буде виступати в захисній масці.

Напередодні Шахтар обіграв Оболонь та наразі посідає 4 сходинку у таблиці чемпіонату України, набравши за 6 турів 12 з 18 можливих очок. Наступний поєдинок "гірники" проведуть на виїзді проти Вереса. Матч відбудеться 27 вересня. Початок – о 18:00 за київським часом.

Данило Сікан Шахтар Донецьк Маріно Пушич

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