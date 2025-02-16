Ми стали кращими: Пушич – про підготовку до другої частини сезону

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич вважає, що команда вдало провела збори у Туреччині та зможе досягти успіху в другій частині сезону.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Ми мали вдосконалити певні речі, багато на чому сфокусувалися під час міжсезоння, і я побачив чимало хорошого. Тому дуже важливою є рішучість – однаково намагатися перемогти, навіть якщо ти не дієш першим номером у грі, і таке ставлення я побачив в усіх цих матчах. Водночас ми грали в Лізі чемпіонів, чудово себе там проявили. Тому загалом я бачу, що ми стали кращими. Сподіваюся, ми досягнемо успіху й у другій частині сезону.

Незважаючи на ситуацію в країні, про яку нам усім відомо, ми, безумовно, чекаємо повернення, матчів і підтримки наших уболівальників. З нетерпінням чекаємо першої гри та повернення до України!", – розповів Пушич.