Пушич: Червона картка змінила гру, ми домінували

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич вважає, що червона картка у матчі з Динамо змінила хід гри 11 туру Української Прем'єр-ліги (1:1).

Про це боснійський фахівець розповів після поєдинку.

"Червона картка змінила гру. Я не бачив чітко той епізод, оскільки все відбулося швидко, і ще не бачив повторів після гри, мені потрібно буде переглянути запис. Але, звісно, це момент, який змінив усе, бо поки була гра 11 на 11, ми домінували. Ми грали в чудовий футбол, і я думаю, що до того моменту ми вже мали вести у 2-3 м'ячі.

Нічия – це не той результат, якого ми хотіли. Я пишаюсь своїми гравцями і тим, як вони грали в період, коли матч відбувався у повних складах. І навіть коли ми пів години грали в меншості я повністю задоволений малюнком гри і тим, як команда реалізовувала мої ідеї.

Також наставник Шахтаря вважає, що його команда не була втомлена після матчу Ліги чемпіонів з Арсеналом:

Ви бачили гру – ми грали чудово, як і з Арсеналом. Ми не змогли б чудово грати до вилучення, якби були недостатньо свіжі, неготові чи ще щось подібне. Тож мої гравці не були втомленими, вони виглядали фантастично. Саме тому ми домінували до епізоду з червоною карткою", – сказав Пушич.

Нагадаємо, зустріч Динамо – Шахтар завершилась внічию – 1:1. На 48-й хвилині донецький клуб зумів дотиснути своїх опонентів, заштовхавши м'яч у ворота. Артем Бондаренко став автором голу. Під завісу гри Олександр Караваєв своїм точним пострілом відновив паритет та врятував Динамо від поразки.

Після 10 турів УПЛ "біло-сині" лідирують в турнірній таблиці чемпіонів із 26 балами в активі, "гірники" йдуть 4-ми, набравши 20 очок.