Мілан до кінця року втратив одного з лідерів нападу

Нападник Мілана та збірної США Крістіан Пулішич вибув на тривалий термін через травму, отриману в матчі проти Аталанти в межах 15 турі італійської Серії А.

Про це інформує видання The Athletic.

26-річний гравець зазнав розриву м'язів правої гомілки. У понеділок, 9 грудня, Пулішич пройшов обстеження, за підсумками якого стало зрозуміло, що він не зазнав серйозного пошкодження, проте буде відсутній до кінця цього року.

Наступного тижня він пройде ще один огляд. Мілан прагне, щоб американський вінгер встиг повернутися до півфінального матчу проти Ювентуса за Суперкубок Італії, який відбудеться в Ер-Ріяді 3-го січня 2025 року.

Цього місяця нападник точно пропустить матч Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди та наступні матчі Серії А проти Дженоа, Верони та Роми.

У поточному сезоні Пулішич провів 20 матчів у всіх турнірах за Мілан, записавши в свій актив 8 голів і 6 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що лівий захисник Мілана та збірної Франції Тео Ернандес може мати великі проблеми з поліцією. Італійський журналіст Фабриціо Корона опублікував докази, які свідчать, що гравець б'є свою дівчину.