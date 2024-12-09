Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мілан до кінця року втратив одного з лідерів нападу

Олексій Мурзак — 9 грудня 2024, 19:17
Мілан до кінця року втратив одного з лідерів нападу
Крістіан Пулішич
x.com/acmilan

Нападник Мілана та збірної США Крістіан Пулішич вибув на тривалий термін через травму, отриману в матчі проти Аталанти в межах 15 турі італійської Серії А.

Про це інформує видання The Athletic.

26-річний гравець зазнав розриву м'язів правої гомілки. У понеділок, 9 грудня, Пулішич пройшов обстеження, за підсумками якого стало зрозуміло, що він не зазнав серйозного пошкодження, проте буде відсутній до кінця цього року.

Наступного тижня він пройде ще один огляд. Мілан прагне, щоб американський вінгер встиг повернутися до півфінального матчу проти Ювентуса за Суперкубок Італії, який відбудеться в Ер-Ріяді 3-го січня 2025 року.

Цього місяця нападник точно пропустить матч Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди та наступні матчі Серії А проти Дженоа, Верони та Роми.

У поточному сезоні Пулішич провів 20 матчів у всіх турнірах за Мілан, записавши в свій актив 8 голів і 6 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що лівий захисник Мілана та збірної Франції Тео Ернандес може мати великі проблеми з поліцією. Італійський журналіст Фабриціо Корона опублікував докази, які свідчать, що гравець б'є свою дівчину.

Аталанта Мілан Пулішич Чемпіонат Італії, Серія А

Мілан

Гасперіні – найкращий тренер листопада в Серії А
Зірка Мілана б'є свою дівчину: італійський журналіст оприлюднив докази
Олімпіакос обіграв Монако, Віртус програв битву аутсайдерів: результати матчів Євроліги
Мілан декласував Сассуоло, Болонья розгромила Монцу в 1/8 Кубку Італії
Барселона може підписати зірку Наполі

Останні новини