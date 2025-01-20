Футбольний матч скасований через екскременти гусей: клуб запускає лотерею для відшкодування грошей

Інколи у футболі трапляються ситуації, які на перший погляд виглядають абсолютно неймовірними, а інколи й просто кумедними. Саме такою стала подія на матчі англійського клубу West Allotment Celtic проти Seaham, який мав відбутися в рамках місцевого чемпіонату. Гра була скасована всього за 20 хвилин до початку через… екскременти гусей, що покрили поле.

Все розпочалося з того, що під час розминки команди помітили на полі значну кількість пташиних екскрементів. Арбітр, проконсультувавшись з тренерами обох команд, з'ясував, що поле, на якому передбачалося провести матч, небезпечне для гри. Хоча команда господарів була готова продовжити матч, тренери Seaham вирішили, що це надто небезпечне та непередбачуване середовище, і запросили скасувати поєдинок. Тому матч був офіційно відмінений.

Про інцидент повідомила й сама команда West Allotment Celtic у своїх соціальних мережах, пояснивши ситуацію своїм шанувальникам. Вони вибачилися за незручності та запросили глядачів зберігати квитки, адже клуб працює в межах обмеженого бюджету і залежить від доходів від продажу квитків.

Але історія на цьому не завершилася. Щоб хоча б частково компенсувати фінансові втрати від скасованого матчу, клуб запустив оригінальну лотерею. Головний приз – пляшка преміальної горілки Grey Goose.

Non league clubs like ourselves rely on match day revenue to keep the club afloat.



To help recoup some of the losses we're holding a raffle with the top prize being a bottle of Grey Goose Vodka. And anyone who buys 5 tickets gets a free t shirt.https://t.co/vUUtvyWCgu pic.twitter.com/xAT0bU0I09 — West Allotment Celtic FC (@wacfc) January 18, 2025

Крім того, учасники лотереї, які придбають п’ять квитків, зможуть виграти унікальну футболку з написом: "Я врятував команду від гусей!". Такий креативний підхід одразу привернув увагу багатьох фанатів клубу.