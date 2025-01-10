ПСЖ запропонував 45 млн євро за трансфер лідера Наполі

Французький ПСЖ зацікавлений у підписанні півзахисника італійського Наполі та збірної Грузії Хвічи Кварацхелії.

Про це повідомляє La Repubblica.

Паризький клуб запропонував за 23-річного грузина 45 млн євро. Водночас неаполітанці розраховують отримати щонайменше 80 млн євро за трансфер гравця. Наразі перемоги тривають.

Контракт грузина з Наполі розрахований до літа 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 80 млн євро. У поточному розіграші він встиг зіграти 16 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скаути Манчестер Юнайтед стежать за прогресом Хвічі. Також гравцем зацікавився Ліверпуль.