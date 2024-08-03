ПСЖ зробив пропозицію Манчестер Сіті щодо Альвареса

ПСЖ зробив запит Манчестер Сіті щодо аргентинського нападника Хуліана Альвареа.

Про це повідомляє журналіст Герман Гарсія Грова.

За інформацією джерела, парижани зробили офіційну пропозицію за 24-річного форварда.

Попри інтерес з боку французького клубу, головним фаворитом на підписання Альвареса є Атлетико Мадрид.

🚨Julián Álvarez se aleja de #ManCity



👉🏾#PSG realizó una oferta formal por el campeón del mundo



📌#Atleti lo tiene como prioridad por un expreso pedido del entrenador y es quien más ha avanzado.



❕El 🕷️ ve con buenos ojos jugar en 🇪🇸 pic.twitter.com/64FI2ixdiC — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 2, 2024

Раніше аргентинець відмовився підписувати покращений контракт з англійським клубом. Крім того, він попросив керівництво Сіті виставити його на трансфер за прийнятну ціну.

Минулого сезону Альварес виграв з "містянами" чемпіонат Англії. На його рахунку 54 матчі, в яких він забив 19 голів та віддав 13 результативних передач.

Transfermarkt оцінює контракт Альвареса в 90 мільйонів євро. Напередодні Хуліан виграв Кубок Америки-2024.