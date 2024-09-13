ПСЖ може отримати трансферний бан через заборгованість перед Мбаппе
Французький ПСЖ може отримати заборону на реєстрацію нових гравців, якщо не погасить заборгованість преед колишнім нападником Кіліаном Мбаппе.
Про це повідомляє L’Équipe.
Парижани заборгували форварду 55 млн євро – це його зарплата за останні 3 місяці в клубі. Раніше ПСЖ зобовʼязали виплатити Мбаппе гроші протягом 8 днів, але вони відмовились.
Через заборгованість професійна футбольна ліга Франції (LFP) може покарати клуб трансферним баном
У сезоні-2024/25 Кіліан Мбаппе зіграв 5 матчів за свій новий клуб, Реал Мадрид, у яких відзначився 3 забитими м'ячами.
Нагадаємо, нещодавно француз забив гол у матчі проти Бетіса. Для нападника це дебютний м'яч за "бланкос" у матчах Ла ліги.