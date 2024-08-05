ПСЖ оголосив про трансфер Невеша

ПСЖ підписав 19-річного півзахисника Жоау Невеша з лісабонської Бенфіки.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Португалець підписав контракт до 30 червня 2029 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, парижани заплатили "орлам" 60 млн євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що португальський клуб готовий продати Жоау тільки 120 мільйонів євро — саме така сума відступних прописана в контракті Невеша.

Минулого сезону 19-річний хавбек з ноги увірвався в дорослий футбол. За Бенфіку він провів 55 матчів у всіх турнірах, а також взяв участь у двох поєдинках збірної Португалії на Євро-2024.