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ПСЖ може підписати лідера Наполі, щоб замінити Мбаппе

Станіслав Лисак — 25 травня, 16:26
ПСЖ може підписати лідера Наполі, щоб замінити Мбаппе

ПСЖ може підписати вінгера Наполі Хвічу Кварацехілю. Грузин має замінити Кіліана Мбаппе, що близький до переходу в Реал на правах вільного агента.

Про це повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

Парижани готові запропонувати за грузинського футболіста 100 млн євро, однак президент неаполітанського клубу Ауреліо де Лаурентіс вимагатиме 150 млн за одну з головних зірок команди.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ запропонує Кварацхелії зарплату в розмірі 8 млн євро на рік.

У поточному сезоні Хвіча відіграв 44 матчі за свій клуб, забив 11 м'ячів та віддав 9 результативних передач.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року.

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ПСЖ

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