Президент Вереса заявив, що потрібно продовжувати грати матчі в Кривому Розі

Президент рівненського Вереса Іван Надєїн не поділяє думок, що потрібно заборонити проводити матчі Української Прем'єр-ліги в Кривому Розі.

Про це він розповів на YouTube-каналі "Пряма червона".

" Треба продовжувати грати в Кривому Розі. Я впевнений, що це правильно. Всі мають розуміти, що в країні війна. Ми маємо витримати, просто пройти цей шлях. Як бути з легіонерами? Ті, хто приїхав після початку війни, зобов’язаннями контакту повністю захищаються клубом. Тому якщо він не захоче – є контракт, ти його підписав, знав, куди їдеш. Тому вибачай, друже. Працюй", – сказав Надєїн.

Нагадаємо, в УПЛ у Кривому Розі грає Кривбас. Вже два матчі команди були перервані через тривалі повітряні тривоги: проти Шахтаря та Лівого берега. Поєдинки будуть дограні пізніше.

Також в цьому місті інколи виступає Інгулець, оскільки в команди досі є проблеми з домашнім стадіоном. У 22 турі клуб з Петрового гратиме у Кривому Розі. Суперником буде саме Верес.

Раніше повідомлялося, що Інгулець не зможе відкрити новий стадіон раніше травня. Наразі клуб має отримати дозвіл на проєктування арени, а потім подати проєкт на експертизу, щоб отримати дозвіл на офіційне будівництво.