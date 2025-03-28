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Президент Вереса заявив, що потрібно продовжувати грати матчі в Кривому Розі

Микола Дендак — 28 березня 2025, 13:37
Президент Вереса заявив, що потрібно продовжувати грати матчі в Кривому Розі
Іван Надєїн
НК Верес

Президент рівненського Вереса Іван Надєїн не поділяє думок, що потрібно заборонити проводити матчі Української Прем'єр-ліги в Кривому Розі.

Про це він розповів на YouTube-каналі "Пряма червона".

"Треба продовжувати грати в Кривому Розі. Я впевнений, що це правильно. Всі мають розуміти, що в країні війна. Ми маємо витримати, просто пройти цей шлях. Як бути з легіонерами? Ті, хто приїхав після початку війни, зобов’язаннями контакту повністю захищаються клубом. Тому якщо він не захоче – є контракт, ти його підписав, знав, куди їдеш. Тому вибачай, друже. Працюй", – сказав Надєїн.

Нагадаємо, в УПЛ у Кривому Розі грає Кривбас. Вже два матчі команди були перервані через тривалі повітряні тривоги: проти Шахтаря та Лівого берега. Поєдинки будуть дограні пізніше.

Також в цьому місті інколи виступає Інгулець, оскільки в команди досі є проблеми з домашнім стадіоном. У 22 турі клуб з Петрового гратиме у Кривому Розі. Суперником буде саме Верес.

Раніше повідомлялося, що Інгулець не зможе відкрити новий стадіон раніше травня. Наразі клуб має отримати дозвіл на проєктування арени, а потім подати проєкт на експертизу, щоб отримати дозвіл на офіційне будівництво.

Верес Інгулець Кривбас Чемпіонат України, УПЛ

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