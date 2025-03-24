Визначилося місце проведення номінально домашнього для Інгульця матчу 22 туру УПЛ проти Вереса

Матч 22-го туру Української Прем'єр-ліги між Інгульцем та Вересом відбудеться 28-го березня у Кривому Розі на стадіоні "Гірник".

Про це повідомила пресслужба Української Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що домашній стадіон Інгульця в Петровому, який заявлений на УПЛ, досі не зданий в експлуатацію.

Попередні 5 дограних номінально домашні матчі сезону Інгулець провів на полі суперника. Однією з цих зустрічей був матч проти Кривбаса, домашньою ареною якого є стадіон "Гірник", який наразі є резервним для Інгульця.

Раніше повідомлялося, що Інгулець не зможе відкрити новий стадіон раніше травня. Наразі клуб має отримати дозвіл на проєктування арени, а потім подати проєкт на експертизу, щоб отримати дозвіл на офіційне будівництво.