Перес: Підписання Мбаппе в Реал стане історичним
Президент Реала Флорентіно Перес вважає, що трансфер французького нападника Кіліана Мбаппе в мадридський клуб стане історичним.
Слова іспанського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.
"Підписання Кіліана Мбаппе стане історичним, як і сама презентація. Кіліан прийшов до Реалу, зробивши те, чого ніхто не міг собі уявити. І він вже допоміг нам виграти наш перший титул у цьому сезоні, Суперкубок", – заявив Перес.
Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе не захотів продовжувати контракт із ПСЖ та перейшов у Реал на правах вільного агента. У нинішньому сезоні французький футболіст провів 17 матчів за "вершкових", забив 9 голів та віддав 2 асисти.
Напередодні Флорентіно Перес розкритикував УЄФА та ФІФА за оновлений формат Ліги чемпіонів та клубний чемпіонат світу відповідно, наголосивши, що організації роблять це лише задля власного прибутку.