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Перес: Підписання Мбаппе в Реал стане історичним

Станіслав Лисак — 26 листопада 2024, 11:54
Перес: Підписання Мбаппе в Реал стане історичним

Президент Реала Флорентіно Перес вважає, що трансфер французького нападника Кіліана Мбаппе в мадридський клуб стане історичним.

Слова іспанського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Підписання Кіліана Мбаппе стане історичним, як і сама презентація. Кіліан прийшов до Реалу, зробивши те, чого ніхто не міг собі уявити. І він вже допоміг нам виграти наш перший титул у цьому сезоні, Суперкубок", – заявив Перес.

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе не захотів продовжувати контракт із ПСЖ та перейшов у Реал на правах вільного агента. У нинішньому сезоні французький футболіст провів 17 матчів за "вершкових", забив 9 голів та віддав 2 асисти.

Напередодні Флорентіно Перес розкритикував УЄФА та ФІФА за оновлений формат Ліги чемпіонів та клубний чемпіонат світу відповідно, наголосивши, що організації роблять це лише задля власного прибутку.

Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Флорентіно Перес

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