Президент Реала допоміг Барселоні вирішити проблему з реєстрацією Дані Ольмо – джерело

Президент Реала Флорентіно Перес допоміг голові Барселони Жоану Лапорті вирішити низку клубних питань, зокрема, допоміг із реєстрацією іспанського півзахисника Дані Ольмо.

Про це повідомляє 3cat з посиланням на журналіста Берната Солера.

За інформацією джерела, інституційні стосунки між клубами після справи Негрейри стали віддаленими, але між Пересом і Лапортою зберігаються контакти.

Так, Перес допоміг каталонцям у січні вирішити питання з реєстрацією Ольмо – саме після його дзвінка президент Вищої ради з питань спорту (CSD) Хосе Урібес надав необхідний дозвіл.

Нагадаємо, що Вища спортивна рада дозволила Барселоні тимчасово заявити Дані Ольмо та Пау Віктора на другу частину сезону-2024/25.

Після цього президент каталонського клубу Жоан Лапорта звинуватив керівництво Ла Ліги в тому, що воно намагалося дестабілізувати "синьо-гранатових".