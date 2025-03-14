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Президент Реала допоміг Барселоні вирішити проблему з реєстрацією Дані Ольмо – джерело

Олексій Мурзак — 14 березня 2025, 18:20
Президент Реала допоміг Барселоні вирішити проблему з реєстрацією Дані Ольмо – джерело
Флорентіно Перес та Жоан Лапорта
Getty Images

Президент Реала Флорентіно Перес допоміг голові Барселони Жоану Лапорті вирішити низку клубних питань, зокрема, допоміг із реєстрацією іспанського півзахисника Дані Ольмо.

Про це повідомляє 3cat з посиланням на журналіста Берната Солера.

За інформацією джерела, інституційні стосунки між клубами після справи Негрейри стали віддаленими, але між Пересом і Лапортою зберігаються контакти.

Так, Перес допоміг каталонцям у січні вирішити питання з реєстрацією Ольмо – саме після його дзвінка президент Вищої ради з питань спорту (CSD) Хосе Урібес надав необхідний дозвіл.

Нагадаємо, що Вища спортивна рада дозволила Барселоні тимчасово заявити Дані Ольмо та Пау Віктора на другу частину сезону-2024/25.

Після цього президент каталонського клубу Жоан Лапорта звинуватив керівництво Ла Ліги в тому, що воно намагалося дестабілізувати "синьо-гранатових".

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Флорентіно Перес Дані Ольмо Жоан Лапорта

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