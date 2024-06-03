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Президент Оболоні: Багато так званих експертів пророкували нам з таким складом беззаперечне 16-те місце

Игорь Чернявский — 3 червня, 12:13
Президент Оболоні: Багато так званих експертів пророкували нам з таким складом беззаперечне 16-те місце

Президент Оболоні Олександр Слободян пригадав прогнози експертів та журналістів, які на початку сезону були впевнені у прямому вильоті "пивоварів" з УПЛ.

Своїми враженнями від матчу-відповіді з Лівим берегом, у якому Оболоні вдалося зберегти прописку, Слободян поділився у коментарі для УПЛ ТБ.

"Емоції, звичайно, хороші. Хлопці веселі, раді всі. Завдання виконали, зберегли місце в УПЛ. Думаю, всі ми як команда стали сильнішими, ніж рік тому, коли прийшли в УПЛ. Думаю, зробимо певні висновки та підемо далі, будемо ставити вищі завдання.

Багато так званих експертів пророкували нам з таким складом беззаперечне 16-те місце. А я був впевнений у своїх хлопцях, своїх тренерах", — сказав Слободян.

Також президент Оболоні заявив, що йому не сподобалося суддівство: "Занадто багато було невиправданих свистків у нашу сторону". Нагадаємо, нещодавно Слободян також розкритикував роботу жінок-арбітрів в українському футболі.

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