Президент Оболоні: Багато так званих експертів пророкували нам з таким складом беззаперечне 16-те місце

Президент Оболоні Олександр Слободян пригадав прогнози експертів та журналістів, які на початку сезону були впевнені у прямому вильоті "пивоварів" з УПЛ.

Своїми враженнями від матчу-відповіді з Лівим берегом, у якому Оболоні вдалося зберегти прописку, Слободян поділився у коментарі для УПЛ ТБ.

"Емоції, звичайно, хороші. Хлопці веселі, раді всі. Завдання виконали, зберегли місце в УПЛ. Думаю, всі ми як команда стали сильнішими, ніж рік тому, коли прийшли в УПЛ. Думаю, зробимо певні висновки та підемо далі, будемо ставити вищі завдання. Багато так званих експертів пророкували нам з таким складом беззаперечне 16-те місце. А я був впевнений у своїх хлопцях, своїх тренерах", — сказав Слободян.

Також президент Оболоні заявив, що йому не сподобалося суддівство: "Занадто багато було невиправданих свистків у нашу сторону". Нагадаємо, нещодавно Слободян також розкритикував роботу жінок-арбітрів в українському футболі.