Президент Оболоні: У провідних чемпіонатах жінки практично не судять ігри чоловіків

Президент Оболоні Олександр Слободян вважає, що жінки не повинні судити матчі чоловічих команд.

Його слова передає Український футбол.

"Якщо брати провідні чемпіонати Європи, жінки практично не судять ігри чоловічих команд. Принаймні, у найвищих дивізіонах.

Франція, як виключення. В АПЛ, Ла Лізі, Бундеслізі, Серії А ми не бачимо масового характеру таких призначень. Суто фізіологічно, жінки не встигають за перебігом подій в чоловічих іграх.

Давайте тоді проводити змагання змішаних команд. Якщо змішані бригади суддів, чому нема змішаних команд? Чому не фіксуються рекорди в різних видах спорту змішано, а окремо? Жінки фізично не можуть змагатися з чоловіками на рівних", — сказав Слободян.

Нагадаємо, раніше головний тренер "пивоварів" висловив схожу думку, після чого розпочався скандал.

За тур до кінця чемпіонату України Оболонь посідає 13 сходинку в турнірній таблиці та продовжує боротьбу за виживання. В останньому турі команда зіграє проти Олександрії.