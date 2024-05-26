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Скрипник готовий залишитися у Металісті 1925 за однієї умови

Олександр Булава — 26 травня, 22:28
Скрипник готовий залишитися у Металісті 1925 за однієї умови

Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник готовий залишитися у команді на наступний сезон за умови підсилення складу.

Про це повідомляє Sport Arena з посиланням на джерела у клубі.

Під час зустрічі з керівництвом "жовто-синіх" Скрипник висловив свої побажання щодо нового сезону та вказав на необхідність підсилення складу під час літнього трансферного вікна.

Зазначається, що наразі сторони взяли час на роздуми.

Нагадаємо, Скрипник очолив Металіст 1925 в грудні минулого рокую Під його керівництвом харків'яни виграли лише один поєдинок у весняній частині сезону.

У матчі останнього туру, коли була потрібна тільки перемога, харків’яни поступилися прямому конкуренту — Вересу.

Металіст 1925 Чемпіонат України, Перша ліга Віктор Скрипник

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