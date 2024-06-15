Президент Металіста 1925: Український футбол має величезний, але невикористаний потенціал для масштабування за кордоном

Президент Металіста 1925 і СЕО WhiteBIT Володимир Носов вважає, що український футбол здатен на більше.

Про це він розповів у інтерв’ю Dev.ua.

"По-перше, український футбол має величезний, але невикористаний потенціал для масштабування за кордоном. Таланти, які я тут бачу, не поступаються гравцям з провідних європейських чемпіонатів.

Друге, це те, що футбол в Україні, на жаль, не завжди використовує всі можливості, щоб стати успішним бізнесом.

І третє — це те, як круто відчувати себе частиною команди. Грати у футбол навіть під час війни, навіть не маючи домашнього стадіону, без вболівальників. Це стосується абсолютно всіх команд: професійних, аматорських, чоловічих, жіночих, юнацьких і, звичайно, дитячих", — сказав Носов.