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Президент Металіста 1925: Український футбол має величезний, але невикористаний потенціал для масштабування за кордоном

Игорь Чернявский — 15 червня, 13:25
Президент Металіста 1925: Український футбол має величезний, але невикористаний потенціал для масштабування за кордоном

Президент Металіста 1925 і СЕО WhiteBIT Володимир Носов вважає, що український футбол здатен на більше.

Про це він розповів у інтерв’ю Dev.ua.

"По-перше, український футбол має величезний, але невикористаний потенціал для масштабування за кордоном. Таланти, які я тут бачу, не поступаються гравцям з провідних європейських чемпіонатів.

Друге, це те, що футбол в Україні, на жаль, не завжди використовує всі можливості, щоб стати успішним бізнесом.

І третє — це те, як круто відчувати себе частиною команди. Грати у футбол навіть під час війни, навіть не маючи домашнього стадіону, без вболівальників. Це стосується абсолютно всіх команд: професійних, аматорських, чоловічих, жіночих, юнацьких і, звичайно, дитячих", — сказав Носов.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 Металіст 1925 вилетів у Першу лігу. Відразу після пониження у класі Носов пообіцяв, що фінансування клубу не скоротиться.

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