Повінь – не перешкода для креативного президента: голова англійського клубу переплив поле на каяку

Голова англійського клубу Енсті Номадс, який виступає в нижчому дивізіоні, здивував футбольну спільноту своїм незвичним вчинком.

Через потужні повені у графстві Лестершир стадіон команди перетворився на справжнє озеро, але це не зупинило Тоні Бланчарда.

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Замість звичного огляду поля він вирішив прокататися… на каяку! У чорній шапці та куртці Бланчард спустив на воду блакитний каяк і поплив прямо через затоплене поле з лави запасних у центр майданчика.

Відео цього незвичного "огляду поля" клуб опублікував у соцмережах із підписом: "Погода знову створює проблеми для Nomads… але голова має нові ідеї".

The weather has caused problems again at the nomads… 😔



..but the chairman has new ideas 🛶 😆#UpTheNomads pic.twitter.com/kSJBGxNzYe — Anstey Nomads (@TheNomadsFc) January 6, 2025

Сміливий та креативний вчинок Бланчарда зробив його справжньою зіркою соцмереж!