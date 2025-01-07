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Повінь – не перешкода для креативного президента: голова англійського клубу переплив поле на каяку

Богдан Войченко — 7 січня 2025, 18:40
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Повінь – не перешкода для креативного президента: голова англійського клубу переплив поле на каяку

Голова англійського клубу Енсті Номадс, який виступає в нижчому дивізіоні, здивував футбольну спільноту своїм незвичним вчинком.

Через потужні повені у графстві Лестершир стадіон команди перетворився на справжнє озеро, але це не зупинило Тоні Бланчарда.

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Замість звичного огляду поля він вирішив прокататися… на каяку! У чорній шапці та куртці Бланчард спустив на воду блакитний каяк і поплив прямо через затоплене поле з лави запасних у центр майданчика.

Відео цього незвичного "огляду поля" клуб опублікував у соцмережах із підписом: "Погода знову створює проблеми для Nomads… але голова має нові ідеї".

Сміливий та креативний вчинок Бланчарда зробив його справжньою зіркою соцмереж!

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