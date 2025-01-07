Повінь – не перешкода для креативного президента: голова англійського клубу переплив поле на каяку
Голова англійського клубу Енсті Номадс, який виступає в нижчому дивізіоні, здивував футбольну спільноту своїм незвичним вчинком.
Через потужні повені у графстві Лестершир стадіон команди перетворився на справжнє озеро, але це не зупинило Тоні Бланчарда.
Замість звичного огляду поля він вирішив прокататися… на каяку! У чорній шапці та куртці Бланчард спустив на воду блакитний каяк і поплив прямо через затоплене поле з лави запасних у центр майданчика.
Відео цього незвичного "огляду поля" клуб опублікував у соцмережах із підписом: "Погода знову створює проблеми для Nomads… але голова має нові ідеї".
Сміливий та креативний вчинок Бланчарда зробив його справжньою зіркою соцмереж!