Креативність зашкалює: у Португалії фарбу для розмітки поля замінили на молоко
У світі футболу часом трапляються ситуації, які важко пояснити. Так сталося і перед матчем португальського клубу Олівейренсе проти Фелгейраша у другому дивізіоні.
У неділю на домашньому стадіоні господарі зіштовхнулися із несподіваною проблемою – закінчилась фарба для розмітки ліній воріт.
Злива, яка накрила поле перед матчем, змусила працівників стадіону оновлювати розмітку. Однак під час роботи фарба у ролері закінчилася, і під тиском часу було прийнято вкрай креативне рішення. Один із працівників повернувся на поле з… коробками молока!
Молоко використали як заміну фарбі, і хоч це виглядало доволі дивно, рішення спрацювало, дозволивши розпочати гру вчасно.
Однак навіть такий креатив не допоміг Олівейренсе уникнути розгрому. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь Фелгейраша, залишивши господарів на дні турнірної таблиці з дев’ятьма очками після 17 ігор.