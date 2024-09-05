Челсі не включив лідера команди в заявку на Лігу конференцій

Коул Палмер опинився поза заявкою Челсі на Лігу конференцій-2024/25.

Список з 29 гравців був опублікований на сайті "синіх".

Зазначимо, що український вінгер Михайло Мудрик у заявку потрапив. Раніше ін взяв участь в обох матчах плейоф кваліфікації проти швейцарського Серветта.

Заявка Челсі на Лігу конференцій-2024/25 (список А)

Воротарі: Роберт Санчес, Філіп Йорґенсен, Лукас Берґстрем

Захисники: Аксель Дісасі, Марк Кукурелья, Тосін Адарабіойо, Бенуа Бадьяшіль, Ріс Джеймс, Мало Гюсто

Півзахисники: Ренату Вейга, Енцо Фернандес, Карні Чуквуемека, Кірнан Дьюзбері-Голл, Мойсес Кайседо, Чезаре Казадеї

Нападники: Ноні Мадуеке, Педру Нету, Михайло Мудрик, Жоау Фелікс, Ніколя Джексон, Крістофер Нкунку, Джейдон Санчо, Марк Ґіу

Через список Б в заявку потрапили Лівай Колвілл, Джош Ачімпонґ, Кіано Даєр, Тайрік Джордж, Гаррісон Макмахон та Макс Меррік.

У список Б можна включати необмежену кількість гравців, якщо вони народилися 1 січня 2003 року або пізніше та мають право на участь у змаганнях.

Нагадаємо, в основному рауді Ліги конференцій Челсі зіграє проти Гента, Гайденгайма, Астани, Шемрок Роверс, Панатінаїкоса та Ноа.